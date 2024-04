Ventimiglia: la 5ªB dell'istituto 'Cavour' si aggiudica il primo premio del progetto “Cyber_bullis_no”

Si è svolto mercoledì 24 aprile nei locali della sala Ninfea del Palafiori di Sanremo, l’evento finale relativo al Progetto “Cyber_Bullis_no”.

La manifestazione, rivolta a tutti gli studenti degli ordini di scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, si configura come il risultato finale di percorsi formativi e dei contest che sono stati attivati all’interno della rete delle sedici Istituzioni scolastiche partecipanti della provincia di Imperia.

Gli alunni della quinta B della scuola primaria di Nervia dell’ IC 2 Cavour di Ventimiglia, accompagnati dalle docenti Miriam Barbero, Elisabetta Ferrero e dalla docente Roberta Masi, referente alla legalità dell’Istituto, si sono aggiudicati il primo premio per la categoria “primaria” con il “Cyber fumetto intitolato: “To click or no to click this is the matter” avente come tema il corretto utilizzo di Internet.

“Da anni l’IC 2 Cavour di Ventimiglia, diretto da Antonella Costanza, attua progetti per la prevenzione del bullismo, del cyber-bullismo e dell’utilizzo sicuro della rete attraverso incontri con le forze dell’ordine, psicologi, partecipazione a corsi di formazione per docenti, collaborazione con associazioni e visita al truck multimediale della Polizia di Stato - dicono dalla scuola - oggi, infatti, fra i navigatori cibernetici ci sono molti minori che rischiano di trasformarsi in carnefici o vittime, per cui serve un’efficace azione educatrice che parta dalla famiglia per poi procedere attraverso la scuola e le istituzioni. È un grido d’allarme che viene lanciato e che non bisogna ignorare”.