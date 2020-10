L'alluvione a Taggia: somme urgenze stimate per oltre un milione e mezzo di euro (Foto)

La problematica più urgente riguarda il sistema idrico cittadino. La furia del torrente tra venerdì e sabato notte, ha letteralmente sradicato i pozzi e la stazione di sollevamento dell’acquedotto Teglie e la centrale dell’acquedotto che serve Arma. L'obiettivo del primo cittadino è di andare a intervenire subito per il ripristino delle strutture minime per riportarlo in condizioni sufficienti. A quel punto sarà necessario pensare a come ripristinare la potabilità dell'acqua, una problematica che ancora oggi interessa buona parte del territorio tabiese.