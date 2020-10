Crollo del ponte di Meosu tra Taggia e Badalucco, le famiglie chiedono ripristino della viabilità

Il sindaco Mario Conio e l'assessore Espedito Longobardi hanno accolto le istanze di queste famiglie che oggi non riescono a raggiungere auto, case e imprese agricole rimaste dall'altra parte del torrente Argentina. La violenza dell'acqua ha trascinato via il ponte, isolando questa popolosa area agricola. Una situazione ulteriormente aggravata dalla chiusura del ponte di Fraitusa, dove si è registrata una criticità strutturale che ha reso necessaria l'interruzione del traffico.

La conseguenza è che oggi tante persone non possono rimettere in moto la propria azienda agricola, quindi lavorare e garantirsi un reddito. Così come c'è chi, invece, al di là dell'Argentina ci ha lasciato la casa o tutti i mezzi e oggi è stato costretto a prendere in affitto un auto per andare a lavorare.