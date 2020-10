Badalucco: campagne isolate dopo la piena dell'Argentina, crollato un ponte in località Meosu (Foto)

Campagne isolate, a causa della piena del torrente Argentina, sul territorio comunale di Badalucco. Un ponte è crollato in località Meosu e che consentiva l’accesso ai terreni nella zona delle Macine del Confluente. Situazione analoga poco sopra, in località Fraitusa, dove il ponte è stato chiuso al traffico veicolare (si passa solo a piedi) da ieri pomeriggio per il cedimento strutturale di uno dei piloni.

Il ponte di Meosu, costruito negli anni ’70, è stato spazzato via come non fosse mai esistito e, al di là di quel ponte vivono alcune persone che al momento non sanno come rientrare a casa. Ci sono anche alcune aziende agricole che, ovviamente, hanno gravi problemi nel poter raggiungere i terreni.