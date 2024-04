Ventimiglia: scontro tra un'auto ed un furgone in galleria sulla A10, sei feriti per fortuna non gravi

Incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 15.30, all’interno della galleria ‘Belvedere’, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nei pressi della città di confine.

Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati un’auto e un furgone, per cause ancora in via d’accertamento. Sei le persone coinvolte ma, fortunatamente tutte con lievi ferite.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, la Polizia Stradale e il personale della A10. Il traffico ha subito lievi rallentamenti in direzione Genova.