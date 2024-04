Sanremo: pullman perde una ruota in corso Matuzia, nessun ferito ma paura tra i passeggeri (Foto)

Perde una ruota che si stacca dal veicolo in marcia e rotolando lungo la strada si ferma in un'aiuola. E' successo ieri sera ad un autobus di 12 metri della Riviera Trasporti in corso Matuzia, nei pressi della rotonda della Foce.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e i passeggeri sono scesi dal bus proseguendo a piedi. L'autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo ed accostarsi sul margine della strada senza causare danni. Subito sul posto una pattuglia della Polizia Locale ed i meccanici dell'azienda.

Gli agenti hanno regolato il traffico e permesso agli operai intervenuti di lavorare in sicurezza per rimontare la ruota e consentire al mezzo di ripartire. Da chiarire come sia stato possibile che tutti i bulloni che serravano la ruota siano andati persi.