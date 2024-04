Senza biglietto viene fatto scendere dal treno e aggredisce i pendolari: 32enne arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, presso la Stazione ferroviaria di Imperia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Il giovane, un 32enne di nazionalità nigeriana, già noto alle forze dell’ordine e richiedente protezione internazionale, era stato fatto scendere poco prima alla Stazione di Imperia, in quanto molesto e sprovvisto di biglietto a bordo da un treno diretto a Ventimiglia.

Appena sceso dal convoglio lo straniero, in evidente stato di alterazione psicofisica per eccessiva assunzione di alcool, ha cominciato a urlare e a spaccare alcune bottiglie di vetro sui binari, importunando peraltro anche alcuni pendolari e studenti in attesa del treno per tornare a casa.

All’arrivo dei Carabinieri il giovane ha tentato di eludere il controllo, prima portandosi sull’altra banchina e poi salendo sul treno regionale Ventimiglia/Genova, nel contempo giunto alla Stazione.

Fatto scendere anche da quel convoglio, il ragazzo ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri e, dando in escandescenza, ha tentato di guadagnarsi la fuga strattonandoli.

Immediatamente fermato dai militari, lo straniero è stato quindi condotto in caserma in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.