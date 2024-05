Auto finisce in acqua nel porto di Sanremo: era senza freno a mano (foto e video)

Singolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina nel porto vecchio di Sanremo.

Un'auto posteggiata è improvvisamente caduta in acqua destando subito grande preoccupazione per l'eventuale presenza di persone a bordo.

Massiccia la mobilitazione dei soccorsi con il personale del 118, la Capitaneria di Porto e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sono entrati in azione proprio per verificare che non ci fosse nessuno a bordo. In volo anche l'elicottero per monitorare le operazioni dall'alto.

La vettura appartiene a un uomo che lavora nella zona di piazza Bresca e che ha rassicurato i soccorritori in merito all'assenza di altre persone nell'abitacolo.

Nelle prossime ore verrà organizzato l'intervento per il recupero dell'auto.