Sanremo: panchina fotovoltaica nuovamente vandalizzata e l'altra non carica il telefono (Foto)

Siamo alla seconda segnalazione da quando, circa due anni e mezzo fa, sono state installate due panchine con pannelli fotovoltaici e capaci di ricaricare i cellulari sia con la tecnologia wireless che via cavo. E, purtroppo, siamo di nuovo a denunciare lo scarso senso civico di molti che deturpano l’arredo urbano, ma anche la poca attenzione delle istituzioni al patrimonio che è di tutti.

Era il 23 novembre del 2021, infatti, quando UnoEnergy e soprattutto l’Amministrazione comunale inauguravano le due panchine fotovoltaiche in piazza Colombo, nella zona del pino, nel pieno centro della città. Una installazione donata dalla grande azienda matuziana che, contemporaneamente inaugurava le stazioni di ricarica per le auto al Palafiori, che davano il via anche a quelle in giro per la città.

Foto di rito e grande evidenza per una novità importante per tutti. Panchine gratis e, soprattutto, ecologiche per la ricarica dei tanto amati cellulari che sono ormai parte di tutti noi. Un anno dopo, nel dicembre 2022, avevamo denunciato un primo atto vandalico contro una delle due panchine. In poche ore venne riparato e, per qualche tempo la stazione di ricarica ha funzionato.

Nei giorni scorsi abbiamo nuovamente notato come l’altra panchina sia stata vandalizzata. E, visto che siamo come San Tommaso, abbiamo anche provato a caricare il nostro telefono in wirelles su quella a fianco. Risultato? Non funziona!

Fatto salvo la colpa di chi, con scarso senso civico, non sa mantenere quanto la parte pubblica (e in questo caso pure privata, visto che UnoEnergy ha omaggiato la città delle due panchine) rimane sempre il fatto che bisognerebbe ogni tanto eseguire delle verifiche per capire se le installazioni funzionano o meno. Un po’ come i controlli, che vengono poco eseguiti, della situazione degli asfalti per poter provvedere alle riparazioni o anche molte altre verifiche che non vengono fatte.

Le panchine, al momento funzionano solo per sedersi visto che, fortunatamente, non sono state vandalizzate totalmente. Ma, ci chiediamo, se vogliamo essere tanto ‘green’, perché qualche amministratore o tutore dell’ordine che passa da piazza Colombo, non segnala quanto accade?