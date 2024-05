Sanremo: vandalizzata la targa per Fra Cristoforo a San Martino, i residenti chiedono un intervento (Foto)

E’ stata vandalizzata con la vernice la targa dedicata a Fra Cristoforo, sul ponticello della ciclabile sul torrente San Martino.

La targa venne inaugurata il 3 marzo del 2023 per ricordare Padre Cristoforo Smola, 43enne frate della parrocchia della Mercede, sfortunato protagonista di un grave incidente, avvenuto durante una gara disputata in Polonia. Padre Cristoforo, appassionatissimo di ciclismo era morto dopo alcuni giorni di ricovero in coma farmacologico.

Il frate, che insieme a molti altri, ha portato una impronta di gioventù coinvolgendo moltissimi parrocchiani. I residenti del quartiere matuziano, molto legati a Fra Cristoforo, chiedono un intervento per ripulire la targa.