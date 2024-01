Se ne va il 2023, tutto l’anno in dodici notizie: le più importanti pubblicate da Sanremo News

Dalla movida violenta all'errata bolletta da oltre 15mila euro. Il 2023 è stato un anno intenso e denso di notizie per questo motivo nell’ultimo giorno dell’anno ripercorriamo i fatti più importanti a livello locale.

Gennaio. Movida violenta ad Arma di Taggia, dove si è sfiorata una rissa in centro.

Febbraio. Successo senza precedenti per il Festival di Sanremo. L'edizione 2023 è stata ricca di divertimento, intrattenimento e musica. In piazza Colombo è tornato il Suzuki Stage con performance live di grandi artisti, da Pierò Pelu e Renga fino ad Achille Lauro. Un Green Carpet, sul quale hanno sfilato i 28 concorrenti della 73esima edizione, ha collegato piazza Colombo e l’Ariston. E' tornata, inoltre, la Costa Smeralda, un palco sul mare che ha illuminato il porto con ospiti importanti come Salmo, Fedez, Tagaci e Ketra, Guè mentre al forte di Santa Tecla è stata allestita la mostra di Raffaella Carrà.

Marzo. Tra Taggia e Sanremo, per tre giorni, è andata in scena la prima tappa del Campionato del Mondo di Enduro, la 77ª ‘Due Valli’, caratterizzata dalla sfilata in corteo sull’Aurelia, il raduno sotto al Casinò di Sanremo e la prova spettacolo sulla spiaggia del Morgana.

Aprile. Tragedia a Soldano: una donna viene sbranata dal cane del fratello, un rottweiler, mentre gli porta da mangiare. Nonostante gli immediati soccorsi sono troppo gravi le ferite che ha riportato al volto, alla testa, all’addome e alle braccia e, così, alla fine Patrizia La Marca muore all'età di 53 anni.

Maggio. E' stato il mese delle elezioni. Vittorio Ingenito e Armando Biasi si riconfermano sindaci della loro città, Bordighera e Vallecrosia, mentre diventa primo cittadino di Ventimiglia Flavio Di Muro, che supera al ballottaggio l'avversario Gabriele Sismondini.

Giugno. Un incendio divampa da un ristorante cinese a Bordighera e distrugge una libreria vicina. Per aiutare e mostrare vicinanza alle librarie, Donatella ed Emanuela, è stata organizzata una raccolta fondi online. Grazie alla solidarietà e alla generosità di tantissime persone le due sorelle riescono ad aprire una “libreria provvisoria” dopo tre settimane dal devastante incendio. Il 1° dicembre, dopo mesi di duro lavoro, finalmente Donatella ed Emanuela riescono a riaprire la libreria distrutta dalle fiamme ritornando così a 'casa'.

Leggi qui.https://www.sanremonews.it/2023/06/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/bordighera-ristorante-cinese-in-fiamme-sullaurelia-titolare-ferita-foto-e-video.html

Luglio. Al cimitero di Roverino a Ventimiglia inizia il nuovo servizio di vigilanza per impedire l’ingresso ai migranti che utilizzavano il luogo sacro per lavarsi e usare i servizi igienici, lasciati poi sporchi ed inutilizzabili. Un'iniziativa voluta dall’amministrazione Di Muro per tutelare i cittadini, soprattutto anziani e “soggetti deboli", che frequentano il cimitero e al contempo ridare decoro e dignità al campo santo.

Agosto. Soldano è colpito da una tragedia: esplode una palazzina nel paese della val Verbone. Tre i feriti, uno dei quali rimane intrappolato tra le macerie per diverse ore fino a quando i soccorritori sono riusciti ad estrarlo vivo. Purtroppo, nei giorni a seguire, uno dei ragazzi non riesce a sopravvivere a causa delle ferite riportate durante l'esplosione. Ancora oggi il luogo protagonista del fatto di cronaca non è accessibile, risulta recintato e il traffico veicolare è a senso unico alternato.

Settembre. Paura al Rally di Sanremo: un'auto prende fuoco durante la prova speciale.

Ottobre. L'omicidio di un giovane nigeriano si è consumato in piazza Cesare Battisti davanti alla stazione di Ventimiglia. La vittima è stata uccisa, con il collo di una bottiglia, da un connazionale al culmine di una lite.

Leggi qui.https://sanremonews.esprimo.com/http://

Novembre. Grande festa al Tennis Sanremo di corso Matuzia per Matteo Arnaldi, il campione sanremese che ha spianato la strada alla nazionale italiana di tennis verso la vittoria di Coppa Davis.

Dicembre. Camporosso dice addio a Caterina Giovinazzo, morta all'età di 88 anni presso l'ospedale di Sanremo, alla vigilia di Natale, in seguito a un malore che ha avuto dopo aver ricevuto, per errore, una bolletta da ben 15.339 euro.

