Soldano: morta in ospedale la donna aggredita dal cane del fratello

Non ce l’ha fatta la donna aggredita questo pomeriggio da un rottweiler a Soldano: troppo gravi le ferite riportare al volto, alla testa, all’addome e alle braccia.

Patrizia La Marca, 53 anni, era andata nella tenuta del fratello (attualmente all’estero) per prendersi cura dei cani quando è stata aggredita per cause ancora in via di accertamento.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata per predisporre il trasferimento in elicottero all’ospedale ‘Santa Corona’ dove, però, è morta poco dopo l’atterraggio. La donna sarebbe stata aggredita dal cane che ha poi continuato ad azzannarla anche una volta finita a terra, tanto che i Carabinieri hanno dovuto sparargli per ferirlo e fargli mollare la presa. Il rottweiler sarà ora affidato ad Als1 per un percorso di recupero.

”Porgiamo le nostre sentite condoglianze - dichiarano Antonio Fimmanò e Isio Cassini a nome dell'amministrazione comunale - è un incidente che ha toccato fortemente la nostra comunità, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia”.

Patrizia La Marca, cugina della consigliera regionale Veronica Russo, lascia il marito e una figlia.