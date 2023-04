Soldano: donna azzannata da un cane in una campagna, intervento dell'elisoccorso, è gravissima

Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi poco dopo le 15, in una campagna nella zona di strada Fullavin a Soldano, in Val Nervia.

Secondo una prima ricostruzione, una donna di 53 anni è stata azzannata da un cane rottweiller, che accudiva per conto di un parente, per motivi ancora da appurare. E' stata morsa alla testa, all'addome, alle spalle e alle braccia. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118, un’ambulanza e l’assistenza veterinaria per bloccare l’animale.

Presenti anche i Carabinieri mentre è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero, che ha trasportato la donna in ospedale, al Santa Corona, in gravi condizioni. L'assistenza veterinaria ha sedato e preso in custodia il cane e, dopo aver compreso le cause fatto, verrà fatto un percorso di rieducazione.

La donna, che è cugina del Consigliere regionale Veronica Russo, è stata portata in ospedale in codice rosso di massima gravità.