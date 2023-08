Soldano: estratto il ragazzo rimasto intrappolato tra le macerie, due feriti al Santa Corona e uno a Torino (Foto e Video)

E’ stato estratto dalle macerie uno dei tre ragazzi, tutti francesi della zona di Marsiglia, rimasti coinvolti nel crollo di una palazzina, questa mattina in una palazzina di corso Verbone, nel centro storico che si affaccia lungo la strada principale del paese, a Soldano. Un lavoro andato avanti per un paio d’ore, concluso con un applauso liberatorio dei residenti e gli abbracci dei Vigili del Fuoco, impegnati nel recupero anche con l'ausilio dell'unità cinofila. Salvato anche un cagnolino coinvolto nel crollo.

Il proprietario dell’appartamento da cui si è originata l’esplosione è Fortunato Angelo mentre, all’interno al momento dello scoppio c'era il figlio Jonathan (quello poi estratto dalle) macerie, insieme ai suoi due amici 25enni, Luis Kesser e Jean Christophe Poez (questi usciti da soli dopo l'esplosione) con i quali festeggiava il compleanno. Sono tutti residenti a Marsiglia.

“Sono qui con il Questore – ha detto il Prefetto – per essere vicino al Sindaco e ai Vigili del Fuoco che stanno lavorando alacremente. Speriamo che tutti si possano salvare e che si possa venire a capo dei motivi dell’esplosione. Del caso ho avvertito il Prefetto di Nizza ma le ricerche continueranno per capire quali immobili dovranno essere evacuati e dove sistemare i residenti”.

“Ora attendiamo sviluppi dai tecnici - ha detto il Sindaco di Soldano, Isio Cassini - per capire a cosa andiamo incontro per la circolazione delle auto e per la situazione della struttura. Probabilmente si lavorerà tutta la notte per puntellare la casa perché è pericolante ed è possibile che la strada rimarrà chiusa tutto il giorno. E’ andata bene perché, vista la pioggia, in strada non c’era nessuno e le macerie sono state scagliate a diversi metri di distanza”.

L’improvviso cedimento potrebbe essere stato causato da una fuga di gas ma sono ancora in corso le verifiche da parte delle squadra dei vigili del fuoco. Nel crollo sono rimaste ferite due persone subito soccorse dai volontari della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Azzurra della Val Nervia. Sul posto anche gli agenti della Polizia Provinciale. A coordinare l’emergenza oltre ai pompieri anche il 118. Sul posto anche i carabinieri. Nell’esplosione è stata coinvolta anche una macelleria. La strada per l'ingresso è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Nell'appartamento dove si è verificata l'esplosione c'erano i tre ragazzi originari di Marsiglia. Uno di loro è rimasto intrappolato tra le macerie dell'edificio sventrato in seguito all'esplosione. Nel corso delle operazioni le forze dell'ordine hanno chiesto di sgomberare l'area oggetto dell'emergenza e il massimo silenzio per cercare di sentire eventuali richieste d'aiuto delle persone rimaste sepolte in seguito all'esplosione. Sul posto anche una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e un cane per la ricerca persone.

Gli altri edifici accanto non avrebbero subito danni strutturali anche sono in corso verifiche statiche. Al terzo piano della palazzina risiedono altre persone che, fuori città per una breve vacanza, sono rientrati appena saputo quanto era successo. L’episodio di Soldano ricorda quanto accaduto il 31 ottobre dell’anno scorso a Molini di Triora, in Valle Argentina, quando in un’esplosione un ragazzo morì e altri cinque rimasero feriti. All'origine della tragedia, anche in quel caso, una fuga di gas.

I due feriti sono stati portati in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con gli elicotteri mentre il terzo, quello rimasto intrappolato, andrà al Cto di Torino.