Esplosione a Soldano, palazzina a rischio crollo: cintata la 'zona rossa' (Foto)

A Soldano prosegue la messa in sicurezza dell'area dove lo scorso 27 agosto è esplosa una palazzina che ora è a rischio crollo. “Abbiamo cintato tutta la zona rossa con delle griglie" - fa sapere il sindaco Isio Cassini - “Ho sentito il prefetto di Imperia e, forse, avremo un incontro con gli Enti preposti la settimana prossima. Dovremo vederci per gestire tutta la situazione, dagli sfollati alla viabilità”.

Intanto, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza di sgombero, divieto di accesso e di permanenza per ventiquattro immobili complessivi vicini all’abitazione interessata dall’esplosione. “Ho firmato un’ordinanza di sgombero e di accesso per sette abitazioni e una quindicina di garage e scantinati che, anche se non hanno riportato danni, sono inaccessibili visto che rientrano nella zona rossa" - dice il sindaco - "L’ordinanza è stata necessaria per impedire ai privati di accedere agli immobili perché c’è pericolo di crollo”.

È stata, inoltre, riaperta la strada a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri. Possono transitare sulla strada provinciale 59 veicoli con un peso massimo di 15 tonnellate. “La viabilità è stata riaperta ai veicoli fino a 150 quintali”- sottolinea il sindaco Cassini che aggiunge - “Abbiamo trovato una sistemazione per tutti gli sfollati, che al momento sono, per fortuna, solo cinque. Li stiamo ospitando in strutture ricettive del paese mentre una signora è stata alloggiata in un appartamento messo a disposizione da un privato. Dal primo giorno non abbiamo abbandonato nessuno”.

Nel frattempo, vanno avanti anche le indagini. La Procura della Repubblica di Imperia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per disastro e lesioni. Gli inquirenti stanno raccogliendo preziose testimonianze dalle quali sarebbe emerso qualche elemento utile per cristallizzare la dinamica dei fatti che hanno provocato il ferimento dei tre giovani che erano a Soldano per festeggiare un compleanno.