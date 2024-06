Esplosione a Soldano, strada provinciale riaperta: la viabilità torna alla normalità (Foto)

E' stata completamente riaperta la strada provinciale 59 nel tratto coinvolto dall'esplosione di una palazzina a Soldano, avvenuta l'agosto del 2023. Lo annuncia il sindaco Antonio Fimmanò.

Dopo l'esplosione della palazzina, la provinciale era stata chiusa per alcuni giorni e poi era stata riaperta, in modo provvisorio, a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico con un limite di larghezza di 2,50 metri. Un provvedimento che era stato preso dalla Provincia di Imperia in accordo con il Comune.

La Provincia, che in questi mesi ha seguito passo dopo passo la vicenda calamitosa, i lavori dei privati e ha verificato come garantire una viabilità alternativa in accordo con il Comune, con una nuova disposizione ha revocato l'ordinanza precedente consentendo così la riapertura della provinciale 59, senza alcun tipo di limitazione, nel tratto coinvolto dalla tragica esplosione avvenuta ormai dieci mesi fa. Oggi, finalmente, la viabilità sulla provinciale torna alla normalità.

Una buona notizia per il paese e per l'intera vallata. "Abbiamo riaperto la strada provinciale che era chiusa per l'esplosione della casa" - fa sapere il sindaco Fimmanò - "Siamo riusciti ad aprirla, quindi, tutto torna alla normalità".