Soldano: ricorso al Tar per i proprietari degli immobili vicini a quello esploso il 27 agosto

E’ stato presentato al Tar di Genova il ricorso per l’ordinanza del Sindaco di Soldano, Isio Cassini, che aveva imposto la messa in sicurezza delle proprietà attigue all’appartamento esploso il 27 agosto e che aveva provocato la morte di Cristophe Perez, oltre al ferimento di Louis Lesser e Jonathan Fortunato, entrambi all’interno al momento dei fatti.

Nel ricorso viene contestato il poco tempo (15 giorni) per la messa in sicurezza degli immobili. Da evidenziare che servono ancora accertamenti da parte della magistratura, che non termineranno prima del prossimo mese di febbraio e che l’ordinanza è al momento sospeso. L’ordinanza riguarda i proprietari della costruzione a fianco a quella esplosa, tra appartamenti e cantine.