Genova: è morto all'ospedale di Villa Scassi uno dei due feriti gravi nell'esplosione di Soldano

È morto il più grave dei due pazienti, Jean Christophe Perez di 25 anni, coinvolti nell’esplosione di Soldano il 27 agosto e ricoverati al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi a Genova.

Il decesso è avvenuto per complicazioni cardiopolmonari nonostante le cure tempestive e gli sforzi assistenziali di tutto il personale dedicato.

Le condizioni erano apparse critiche fin dall’inizio a causa della compromissione dovuta all’inalazione dei fumi e alla profondità delle ustioni sul 90% del corpo. L’altro paziente, Louis Lesser di 26 anni, al momento è stabile sempre in prognosi riservata.

Rimane invece ricoverato al centro grandi ustionati di Torino Jonathan Fortunato, 37 anni figlio del proprietario dell’abitazione.

“Speravamo che non succedesse anche se sapevamo che i ragazzi erano gravi - commenta il sindaco Isio Cassini - mi dispiace molto per lui e per le famiglie, la comunità di Soldano si stringe a loro”.