Esplosione a Soldano, sempre in pericolo di vita i due ragazzi ricoverati a Villa Scassi

Rimangono ancora in pericolo di vita due dei tre ragazzi coinvolti nell’esplosione della palazzina di corso Verbone a Soldano.

I due 25enni, che erano usciti da soli dall'edificio ed erano stati elitrasportati in gravi condizioni al centro grandi ustionati e chirurgia plastica a Villa Scassi a Sampierdarena dagli elicotteri Grifo e Drago avendo riportato ustioni serie su buona parte del corpo oltre ad essere rimasti intossicati ed essersi procurati altri traumi, al momento, dopo aver passato bene la notte ed essere stati operati per la seconda volta, sono entrambi stabili e in prognosi riservata.

Il terzo amico, che si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’esplosione e che è rimasto sepolto dalle macerie, successivamente è stato trasferito al Cto e poi alle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sarebbero meno gravi rispetto agli altri due giovani.

Nel frattempo, sul posto prosegue la messa in sicurezza dell'area dove è esplosa la palazzina. “Siamo ancora in emergenza” - commenta il sindaco di Soldano Isio Cassini - “Al momento non c’è alcuna certezza sui tempi sulla demolizione della palazzina. Stiamo aspettando le perizie dei vigili del fuoco e dell’ingegnere strutturale che ha fatto il sopralluogo e poi decideremo insieme ai proprietari e al prefetto di Imperia sul da farsi”.

È stata, però, riaperta la strada a senso unico alternato. “La strada è stata riaperta a senso unico alternato alle autovetture con un limite massimo di 3,5 tonnellate e con deroga per i servizi pubblici, come corriere e mezzi della nettezza urbana. Per il resto è tutto bloccato“ - conclude Cassini - “Ci sono solo tre metri per il passaggio, prima c’erano 2,50 metri. La ditta Tesorini sta allargando ulteriormente la sezione”.