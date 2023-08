Esplosione a Soldano: prosegue la ricerca sotto le macerie di altre persone

A Soldano, teatro dell'esplosione di una palazzina, la pioggia battente della notte non ha rallentato il lavoro dell'USAR (Urban Search and Rescue) dei vigili del Fuoco del Piemonte e della Liguria. I lavori sono andati avanti per tutta la nottata per la messa in sicurezza dello stabile, sventrato da una fuga che ha causato una esplosione.

Il bilancio è di tre feriti gravi: Luis Kesser e Jean Cristophe Perez di 25 anni e Jonathan Fortunato di 37 anni. I primi due sono stati ricoverati con gravi ustioni a Villa Scassi a Genova, mentre il 37enne che è stato salvato da sotto le macerie, è stato portato al CTO di Torino.

Nella fasi successive è scattata la messa in sicurezza dell'edificio necessaria a permettere agli operatori di proseguire le ricerche sotto le macerie per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Lo staff dirigenziale sta pianificando sull'UCL (Unità di Comando Locale) allestito come Posto di Comando Avanzato, il lavoro da svolgere e la messa in sicurezza della struttura dell'edificio che sarà al centro della giornata odierna.