Soldano: l'ordinanza del Sindaco conferma l'obbligo di messa in sicurezza dopo l'esplosione di fine agosto

“In base al sopralluogo effettuato, alle risultanze e dichiarazioni acquisite sul posto, all'indagine svolta, considerata la tipologia edificatoria e al quadro esistente, gli edifici risultano pericolanti presentando crolli, fessurazioni, lesioni e dissesti delle strutture portanti tali da far prevedere pericolo per la pubblica incolumità. Serve un immediato intervento sugli immobili”.

E’ una parte della relazione dell'Ing. Marco Pellegrino di Vallecrosia, in relazione agli immobili coinvolti dall’esplosione del 27 agosto a Soldano. In base alle affermazioni del tecnico, il Sindaco Isio Cassini ha emanato, come era previsto già dai giorni scorsi, un’ordinanza per la messa in sicurezza entro 15 giorni per gli immobili stessi.