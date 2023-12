Riceve bolletta da oltre 15mila euro e si sente male: per un errore anziana finisce in rianimazione

Finisce nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo dopo aver ricevuto da Iren una bolletta da 15.339 euro. E' successo a una signora ultraottantenne di Camporosso, come riportato dai quotidiani Gedi e da alcune televisioni

La ditta per il rifornimento idrico ha inviato la bolletta da pagare con una cifra assurda e probabilmente sbagliata e in automatico la banca, dove la signora ha il conto, ha pagato. Appena saputa la notizia la 88enne si è sentita male e così è stata trasportata con un'ambulanza in ospedale in codice rosso.

La famiglia della signora ha verificato le bollette precedenti e ha segnalato l'errore alla ditta che, dopo un confronto, ha accertato che quanto rilevato in bolletta non corrispondeva a quanto riportato in fattura.

Al momento la famiglia della pensionata è riuscita ad ottenere dalla banca la somma già versata a Iren ma le condizioni della signora colta da malore a causa dell'errore sono ancora critiche.

Si sono verificati altri casi simili nei mesi scorsi, diverse le segnalazioni giunte a Iren per consumi errati sulle bollette ma mai per cifre così elevate.