Bordighera in festa: la libreria di Donatella ed Emanuela riapre dopo l'incendio (Foto e video)

Bordighera in festa per la riapertura ufficiale della libreria di Donatella ed Emanuela che era stata distrutta da un incendio lo scorso giugno. Il taglio del nastro è avvenuto, ieri pomeriggio, alla presenza di cittadini e del consigliere comunale Barbara Bonavia.

Scaffali e ripiani bianchi pieni di libri, cartelli colorati che indicano le varie sezioni e decorazioni di Natale hanno accolto cittadini e clienti entusiasti per la riapertura del Mondadori Bookstore nella sua sede storica. Dopo il rovinoso incendio che aveva scioccato la comunità, le sorelle Tralci, titolari della libreria da 22 anni, avevano deciso, con coraggio e determinazione e grazie anche alla solidarietà e alla generosità di tantissime persone, di spostare la sede della loro attività in un corner temporaneo fino a quando, ieri, finalmente la libreria ha riaperto le sue porte.

Le tante persone presenti hanno ammirato il nuovo, e completamente rinnovato, look dell'attività in via Vittorio Emanuele 252 e hanno colto l'occasione per fare acquisti. "Ringraziamo tutti gli amici e i clienti che hanno festeggiato insieme a noi la riapertura della libreria dopo cinque mesi di lavori di ristrutturazione" - dicono le sorelle Tralci.