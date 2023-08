L'hotel Angst di Bordighera protagonista del libro di Luca Albanese (Foto e video)

L'hotel Angst di Bordighera è il protagonista del libro dello scrittore Luca Albanese che, ieri sera, ha firmato le copie del suo romanzo “Il cadavere dimenticato” nella libreria Mondadori a Bordighera che, lo scorso 24 giugno, è stata distrutta da un incendio.

Curiosi e amanti della storia dell’hotel Angst si sono recati nella stanza giardino della “libreria provvisoria” di Donatella ed Emanuela per conoscere l'autore del primo libro di una trilogia. Per l'occasione era presente anche Gianluca Gazzano. "La trama parla di Cesare Giano, un noto scrittore, che torna a Bordighera dopo tanti anni e ripercorre i fatti accaduti nella sua gioventù nella cittadina ligure" - svela lo scrittore - "Negli ultimi mesi del 1898 Cesare, all'epoca garzone di cucina dell'hotel Angst di Bordighera, trova un cadavere nel giardino dell'albergo. Insieme a lui c'è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza rivelare a nessuno la loro scoperta. Si scoprirà dopo avventurose vicende, che il cadavere appartiene a una donna, Angela assassinata anni prima. Nessuno finirà in galera per l'omicidio di Angela ed è per questo che il garzone di cucina, diventato scrittore, decide di narrare in un romanzo tutti i fatti".

Luca Albanese, nato a Sanremo nel 1970, ha vissuto a Bordighera per trent'anni per poi trasferirsi a Latina. Di professione cuoco, ama leggere e scrivere. E', inoltre, presidente dell'associazione Collettivo Creativo Latina. "Il cadavere dimenticato" è il suo primo romanzo.