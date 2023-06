Incendio al ristorante cinese di Bordighera, titolare gravemente ustionata (Foto e video)

L’incendio divampato questa mattina in via Roseto a Bordighera ha procurato ingenti danni al ristorante cinese e giapponese Ruben e alla libreria Mondadori. Le fiamme, però, hanno compromesso anche il retrobottega della pizzeria Napoletana e creato danni al laboratorio odontotecnico Eurodental e agli abitanti del primo piano del condomino Acapulco.

“Il retro del ristorante è distrutto” - fa sapere il proprietario del ristorante cinese e giapponese Ruben. La titolare del ristorante è stata, invece, trasportata in ospedale in codice rosso visto che è rimasta intossicata e ha riportato delle ustioni sul corpo, sembrerebbe al braccio, per aver cercato disperatamente di spegnere le fiamme.

“Ero a casa quando è successo. La libreria ha preso fuoco da dietro, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, controllato il negozio e sono riusciti a salvare qualche libro” - racconta la proprietaria della libreria Mondadori.

“Fortunatamente il locale non ha subito danni ma il retro è distrutto. Le fiamme hanno bruciato un muro, ha sciolto i fusti delle birre, ha sciolto tapparelle e vetri delle finestre. Non abbiamo la corrente e i frighi sono pieni di cibo che purtroppo non sappiamo come usare visto che stasera non potremo aprire” - afferma la proprietaria Angela Campisi.

“Un’alta colonna di fumo si è sprigionata, verso le 9, dal tetto del palazzo” - dicono alcuni testimoni che erano in strada - "Alcuni condomini hanno provato a spegnere le fiamme buttando bacinelle d'acqua dalle finestre". “Eravamo in casa, io e mia figlia, quando il nostro rilevatore di fumo ha iniziato a suonare e visto che era tutto a posto ci siamo affacciati fuori e abbiamo visto le fiamme che arrivavano fino al terrazzo” - dichiara una signora che vive in uno dei palazzi coinvolti dall’incendio. “C’è un forte odore di gas, forse c’è una perdita, perciò, finché non controllano tutto non possiamo rientrare negli appartamenti” - commenta una signora del condominio Acapulco - “Ci hanno detto che non abbiamo neanche l’elettricità oltre al gas e sembra che ci vorrà del tempo prima di riaverlo visto che dovranno pulire e poi sostituire i pezzi che le fiamme hanno bruciato”.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l'autobotte proveniente da Sanremo e l'autoscala. Presenti anche i carabinieri, i mezzi di emergenza sanitaria e la polizia locale che ha chiuso due vie al traffico, via Acapulco e via Roseto, e ha fatto evacuare il condominio soprastante e quello accanto salvando due anziani che vivevano nei piani alti. Due agenti della polizia locale, Davide Raimondi e Mauro Landi, hanno portato in salvo, in braccio, un'anziana prima che venisse intossicata dal fumo.

I vigili del fuoco hanno rinvenuto nell'intercapedine tra i due condomini, Cervino e Acapulco, un vano in cui erano stati ammassati dei tendoni e secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il rogo sia partito da lì, ma non si sa se a causa di una sigaretta o altro, visto che i testimoni hanno sentito un forte boato e poi hanno visto una colonna di fumo nero uscire dal tetto del palazzo. In seguito, sono giunti sul posto i tecnici del gas, dell’Enel e dell’Asl1. Dopo tutti i controlli e i rilievi gli abitanti delle palazzine sono potuti rientrare nelle loro abitazioni, alcune delle quali sono, però, ancora prive di corrente elettrica e del gas visto che le fiamme hanno causato danni ingenti ai contattori e alle guarnizioni dei tubi del gas.