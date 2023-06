Bordighera, incendio distrugge libreria: è online una raccolta fondi per aiutare Donatella ed Emanuela (Foto)

Ha preso il via, su GoFundMe, una raccolta fondi online per dimostrare l'estrema vicinanza e affetto a Donatella ed Emanuela, proprietarie della libreria Mondadori che sabato mattina è stata distrutta da un incendio.

Un’iniziativa lanciata dal doppiatore Renato Novara, e rivolta soprattutto a tutti gli amanti dei manga, per poter aiutare le due sorelle di Bordighera ad affrontare tutte le spese per ricostruire il negozio: “Ciao a tutti! Ho lanciato questa campagna per aiutare due sorelle speciali, Donatella ed Emanuela. Hanno da anni una libreria a Bordighera diventata per residenti e turisti un luogo di scambio e ritrovo. Ma a loro non bastava, volevano fare qualcosa di più per i giovani della città e così lo scorso anno hanno inaugurato anche il corner dedicato ai manga! È stata un’esplosione di gioia per tutti i ragazzi della zona che, finalmente, hanno potuto avere un loro punto di riferimento. Come se non bastasse hanno organizzato anche molti eventi a tema comics e manga ma la sorte è stata maligna con loro. Un negozio limitrofo ha preso fuoco coinvolgendo anche la loro libreria, ora completamente distrutta. Per questo chiediamo il vostro aiuto. Doniamo anche solo 1, 2 o 5 euro per aiutare queste sue splendide sorelle e tutti i giovani della città!".

Tanto affetto è stato mostrato, sia di persona che sui social, a Donatella ed Emanuela per incoraggiarle ad non arrendersi e a non perdere la speranza.