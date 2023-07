Bordighera, incendio distrugge libreria: Donatella ed Emanuela inaugurano la nuova sede temporanea (Foto)

Verrà inaugurata ufficialmente domani, il 21 luglio, alle 18, la nuova sede temporanea del Mondadori Bookstore a Bordighera che, lo scorso 24 giugno, è stato distrutto da un incendio. Dopo settimane di lavoro senza sosta le due libraie hanno, infatti, deciso di aprire un corner provvisorio in via Vittorio Emanuele II.

L’apertura della “libreria temporanea”, in così breve tempo, è stata possibile solo grazie alla solidarietà e alla generosità di tantissime persone che hanno aiutato le due sorelle, Donatella ed Emanuela, donando libri o il loro tempo per allestire un nuovo negozio in attesa che il ‘vecchio’ venga ripristinato. Per ringraziare personalmente ognuno di loro le libraie hanno deciso di inaugurare ufficialmente la nuova sede alla presenza di amici, sostenitori e autorità civili.

La libreria, nel frattempo, ha riaperto le sue porte sabato scorso. “Grazie all’aiuto di molte persone siamo riuscite in sole tre settimane ad aprire una libreria provvisoria” - dicono le libraie - “Sabato mattina tanti amici e sostenitori sono venuti a trovarci nella nuova location, nella quale resteremo fino a dicembre, e ne siamo felici. Per ringraziare personalmente tutti abbiamo deciso di inaugurare ufficialmente la nuova sede venerdì 21 luglio alle 18, vi aspettiamo!”.