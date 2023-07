Bordighera, incendio distrugge libreria: Donatella ed Emanuela aprono un corner provvisorio (Foto e video)

Riapre la libreria Mondadori a Bordighera che, lo scorso 24 giugno, è stata distrutta da un incendio. Dopo tre settimane di duro lavoro le due libraie oggi, dalle 9.30, aprono un corner provvisorio in via Vittorio Emanuele II.

L’apertura della “libreria provvisoria”, in così breve tempo, è stata possibile solo grazie alla solidarietà e alla generosità di tantissime persone che hanno aiutato le due sorelle, Donatella ed Emanuela, donando libri o il loro tempo per allestire un nuovo negozio in attesa che il ‘vecchio’ venga ripristinato. “Grazie all’aiuto di molte persone, ci siamo riuscite: apriamo una libreria provvisoria. Sono stati preziosi tutti, chi ha restaurato il pavimento, chi ha dato una mano di pittura ai muri, chi ha portato i mobili, chi ha messo le tende, chi ha regalato scaffali o quadri e chi ha donato libri” - fanno sapere le libraie - “La strada da percorrere è ancora lunga ma grazie ad amici vicini e lontani possiamo riaprire la libreria in questa nuova location, nella quale resteremo fino a dicembre”.

La libreria, da oggi, sarà aperta dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. “Ci teniamo a ringraziare tutti, gli amici di Bordighera e delle città vicine ma pure quelli del Piemonte e della Lombardia, che anche da lontano hanno contribuito. Ringraziamo il doppiatore Renato Novara che da subito ha lanciato su GoFundMe, una raccolta fondi online per aiutarci e Roberto Centazzo che ha lanciato un appello sui social agli scrittori e agli editori: inviarci in omaggio una copia dell'ultimo successo e lo stanno facendo, come Edizioni Mille e Mursia che ringraziamo. Molti autori hanno già mandato la copia del loro libro anche autografata” - raccontano Donatella ed Emanuela - “Siamo grate verso tutti coloro che sono venuti a trovarci e a sostenerci anche moralmente. Se possiamo riaprire è solo grazie alle persone che si sono strette intorno a noi e ci sono state vicine. Grazie di cuore a tutti, ci avete dato una grossa mano, ora vi aspettiamo nel nostro nuovo spazio”.