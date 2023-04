Soldano sotto choc per la tragedia di Patrizia, uccisa dal rottweiler del fratello

La piccola comunità di Soldano si è risvegliata questa mattina sotto shock per la tragedia di strada Fullavin . Patrizia La Marca, 53 anni, è morta mercoledì sera al Santa Corona per le ferite riportate a seguito all’aggressione da parte del rottweiler del fratello, e tra dolore e sconcerto si fanno strada anche molti interrogativi cui i carabinieri stanno tentando di rispondere.

La ricostruzione dei fatti è complicata dal fatto che nella tenuta non era presente nessun altro a eccezione di La Marca, ma secondo quanto ipotizzato sinora, all’arrivo della donna il rottweiler era chiuso in una gabbia. Quando la 53enne l’ha aperta per farlo uscire, come era solita fare quando il fratello era assente, le si sarebbe scagliato contro gettandola a terra e poi mordendola.