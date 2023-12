Camporosso è in lutto per la morte di Caterina Giovinazzo, scomparsa all'età di 88 anni presso l'ospedale di Sanremo. La signora lascia la famiglia, i parenti e gli amici, in seguito a un malore che ha avuto dopo aver ricevuto una bolletta da ben 15.339 euro.

La triste notizia ha sconvolto e gettato nello sconforto la comunità che ha lasciato messaggi di cordoglio alla famiglia.

Il funerale avrà luogo domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista a Camporosso.