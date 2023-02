Festival di Sanremo 2023: un successo senza precedenti, riviviamolo in un video che racchiude tutte le emozioni

Una settimana da incorniciare. C’è anche chi non è d’accordo per i molti disagi con cui ha dovuto convivere ma, guardando il ritorno economico e di immagine che ha regalato il Festival di Sanremo 2023, non sappiamo come si possa essere contro un appuntamento del genere che regala numeri di questo tipo.

Per rivivere il Festival di quest’anno ecco un video che racchiude velocemente tutte le emozioni, le sfaccettature di una settimana partita già nel weekend scorso e che ha vissuto un crescendo costante, tra il teatro Ariston e, soprattutto, il suo esterno per quel festival ‘diffuso’ tanto voluto dal Sindaco e della sua Amministrazione.

Due minuti e mezzo di immagini che hanno cercato di racchiudere tutte le cose belle che ci ha regalato questa settimana. Come ha detto oggi il Sindaco ci sono alcuni aggiustamenti da fare per il prossimo anno, soprattutto per non farsi trovare impreparati con la folla che ha assalito le zone centrali della città.