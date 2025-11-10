52enne morto nel 2020 sulla superstrada di Taggia: assoluzione in appello per Ramona Giardina, ribaltata la condanna

Si è concluso con una sentenza di assoluzione il processo d’appello per il tragico incidente avvenuto nella notte del 31 luglio 2020 sulla superstrada tra Arma di Taggia e Taggia, in cui perse la vita Gianni Alberti, centauro a bordo di una moto Kawasaki. Quella notte, la conducente della Volkswagen Polo, Ramona Giardina, stava percorrendo la superstrada quando, giunta all’incrocio che conduce al parco commerciale, iniziò la manovra di svolta a sinistra. Durante l’azione, la vettura invase parzialmente la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva la moto guidata da Alberti, che viaggiava a forte velocità. L’impatto, violentissimo, non lasciò scampo al motociclista, che morì sul colpo dopo essere stato sbalzato sull’asfalto.

In primo grado, dopo il rinvio a giudizio disposto dalla PM Pedretti, il Tribunale di Imperia aveva condannato Giardina per omicidio stradale, pur riconoscendo un concorso di colpa da parte della vittima. Oggi, però, la Corte d’Appello di Genova – Terza Sezione Penale ha ribaltato completamente la decisione, assolvendo l’imputata come richiesto dal suo difensore, l’avvocato Mauro Gradi del Foro di Genova. L’avvocato Gradi, all’uscita dall’aula, ha espresso grande soddisfazione per la decisione dei giudici: "Non ho mai smesso di pensare che una sentenza giusta dovesse mandare totalmente assolta la signora Ramona Giardina alla quale non si può muovere alcun rimprovero."

Secondo la difesa, l’imputata non può essere ritenuta responsabile di omessa precedenza ai sensi dell’articolo 145 del Codice della Strada: "Non è addebitabile alla signora l'omessa precedenza ex art. 145 Cds nella misura in cui rientriamo nel legittimo esercizio della c.d. precedenza di fatto, essendo giunta all'incrocio con tale anticipo, a tale distanza dal centauro (ammesso che fosse avvistabile di notte e a quella rilevante distanza – da 134 a 159 metri –) e tenuto conto del limite di velocità imposto in quel tratto (50 km/h) da poter confidare di avere tutto il tempo necessario di poter svoltare in sicurezza."

L’avvocato ha inoltre sottolineato che non era prevedibile per la conducente della Polo la condotta del motociclista, ritenuta assolutamente eccezionale. "Non è neppure addebitabile alla conducente della Polo la mancata previsione dell'altrui condotta imprudente (da parte del conducente della moto Kawasaki), per il carattere assolutamente eccezionale e imprevedibile di tale condotta, procedendo il centauro a 151 km/h, oltre tre volte il limite massimo consentito, di notte e in prossimità di un incrocio." Secondo quanto emerso in aula, la moto viaggiava infatti a 151 chilometri orari, ben oltre il limite di 50 km/h previsto in quel tratto di strada, e ciò avrebbe reso impossibile per la conducente dell’auto valutare correttamente i tempi e le distanze.

La motivazione integrale della sentenza sarà depositata entro 90 giorni.