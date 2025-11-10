Sanremo: approvato il progetto per le luminarie di Natale e del Festival, il costo sarà di 218mila euro

Anche quest’anno Sanremo si prepara a brillare di luce propria in occasione delle festività natalizie. L’Amministrazione comunale ha infatti approvato il progetto per l’installazione delle luminarie che illumineranno il centro, le zone limitrofe e le frazioni durante il periodo invernale 2025/2026, per un importo complessivo di 218.516,40 euro IVA compresa.

La determina dirigenziale (Settore Turismo, Cultura e Commercio) sancisce l’avvio del servizio che comprende fornitura, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie. Il progetto, muovendosi nell’ambito del programma annuale delle manifestazioni cittadine, è finalizzato a dare alla città un’atmosfera calda e accogliente durante le festività, valorizzando sia il centro che tutti i quartieri cittadini- Come tradizione, la cerimonia di accensione delle luminarie si svolgerà sabato 6 dicembre, evento che rappresenterà l’avvio ufficiale del calendario natalizio sanremese, con iniziative e attrazioni previste anche per il mese di gennaio.

L’intervento sarà realizzato tramite due distinti affidamenti: uno dedicato al centro città e alle zone limitrofe e uno alle frazioni, per garantire una copertura completa e coordinata del territorio comunale. Sanremo si prepara dunque a vivere un Natale luminoso, mantenendo viva una tradizione tanto amata da cittadini e visitatori, con l’obiettivo di regalare un’atmosfera magica e attrattiva nel cuore della Riviera. Come sempre parte delle luminarie saranno mantenute per essere accese nel corso del Festival che, nel 2026 si svolgerà a fine febbraio.