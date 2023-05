Ventimiglia: sciolte anche le ultime riserve, Flavio di Muro è il nuovo sindaco. Battuto Sismondini (Foto e Video)

Anche il dato ufficiale che arriva dalle urne, dopo il primo ufficioso diramato dai rappresentanti di lista ai due point, conferma che il nuovo sindaco di Ventimiglia è Flavio Di Muro.

Al point del candidato sconfitto è stata ammessa la vittoria del contendente come prassi in questi casi a pochi minuti dallo spoglio delle ultime schede. Al termine, con 26 sezioni scrutinate su 26, Di Muro ha ottenuto il 56,19% dei voti rispetto al 43,81 di Sismondini.

“La vittoria è chiara e netta - ha detto il neo sindaco - e la volontà dei ventimigliesi è stata espressa in maniera decisa. Sono molto soddisfatto ma anche emozionato per l’abbraccio dei miei concittadini. Ringrazio tutti i candidati, eletti e non eletti ed ora siamo qui per dimostrare che da domani vogliamo tornare a lavorare. L’emozione di essere il sindaco in un momento così difficile non ha eguali ma capisco anche la grande responsabilità. E’ stata una campagna elettorale difficile e tesa. L’affluenza al ballottaggio è stata comunque alta e, al di là delle schermaglie, oggi si possono passare i momenti di tensione e lavorare perché serve la collaborazione di tutti. Oltre chi ha vinto, anche solo chi ha partecipato e che ha perso, deve capire che Ventimiglia ha bisogno di tutti. L’abbraccio della città è importante e, anche se non ne avevo dubbi, sono veramente emozionato”.

Con l’elezione a sindaco di Flavio Di Muro il consiglio comunale vedrà in maggioranza tre rappresentanti di Forza Italia, tre della Lega e tre di Fratelli d’Italia oltre a un membro della lista ‘Torna grande Ventimiglia’ e Parodi.

Il consiglio comunale con Flavio Di Muro sindaco vedrà: Adriano Catalano, Enzo Di Marco e uno tra Serena Calcopietro e Giovanni Ascheri (entrambi a 132 preferenze) per Fratelli d’Italia, Domenico Calimera, Roberto Nazzari e Simone Bertolucci per la Lega, Marco Agosta, Franca Bonadonna e Gabriele Amarella per Forza Italia, Matteo Ambesi per la lista ‘Torna grande Ventimiglia’ e Roberto Parodi per i ‘Frontalieri’. All’opposizione, oltre ai candidati sindaco Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta, Gaetano Scullino, Domenico De Leo per il Partito Democratico e Cristina D’Andrea della lista Sismondini.

Il tutto, come detto, in attesa delle nomine in giunta e delle scelte personali di ciascun avente diritto all’ingresso in consiglio.