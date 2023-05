Ventimiglia: parata in città per il neo sindaco Flavio Di Muro, l'abbraccio con l'avversario e la festa (Foto e Video)

Con una parata a suon di trombe e clacson e le bandiere di fronte al comune e in tutta la città, Flavio Di Muro è stato festeggiato dai suoi sostenitori a Ventimiglia. C’è stato anche il momento del saluto tra il Commissario Prefettizio e pure un abbraccio con il suo avversario, Gabriele Simondini, che ha accettato la sconfitta.

In centinaia hanno sfilato nelle vie del centro e sono stati in molti a congratularsi con il neo sindaco che non ha lesinato strette di mano e abbracci, facendo trasparire molta emozione. Al momento della certezza per la vittoria, il neo sindaco ha così commentato: “La vittoria è chiara e netta e la volontà dei ventimigliesi è stata espressa in maniera decisa. Sono molto soddisfatto ma anche emozionato per l’abbraccio dei miei concittadini. Ringrazio tutti i candidati, eletti e non eletti, e ora siamo qui per dimostrare che da domani vogliamo tornare a lavorare. L’emozione di essere il sindaco in un momento così difficile non ha eguali ma capisco anche la grande responsabilità. E’ stata una campagna elettorale difficile e tesa. L’affluenza al ballottaggio è stata comunque alta e, al di là delle schermaglie, oggi si possono passare i momenti di tensione e lavorare perché serve la collaborazione di tutti. Oltre a chi ha vinto, anche solo chi ha partecipato e che ha perso, deve capire che Ventimiglia ha bisogno di tutti. L’abbraccio della città è importante e, anche se non ne avevo dubbi, sono veramente emozionato”.

Roberto Parodi, leader della lista dei Frontalieri, ha così commentato dopo l’esito: “La soddisfazione è massima – ha detto – e chi ci ha seguito al primo turno lo ha fatto anche nel secondo. Devo ringraziare tutti i lavoratori frontalieri ma anche e soprattutto Flavio Di Muro che, nei 15 giorni del ballottaggio, mi ha fatto sentire insieme a lui un candidato sindaco portandomi al suo fianco a tutti i comizi. Voglio anche ringraziare chi ci ha permesso la tassazione ridotta per i lavoratori, ovvero Marco Scajola e Giovanni Toti”.

Antonio Federico, segretario della Lega, ha detto: “Siamo felici e questa è la prova che il centrodestra unito con le liste civiche, è vincente. Ci godiamo questo momento di festa e voglio ringraziare i candidati di tutte le liste, che hanno lavorato in questa difficile campagna elettorale e, in particolare, i giovani della Lega”.

Giovanni Ascheri di Fratelli d’Italia: “Abbiamo sbaragliato tutti gli avversari soli contro tutti”.

Filippo Bistolfi di Forza Italia: “Una grandissima soddisfazione essere riusciti a riconquistare Ventimiglia che diventa doppia, perché il partito da anni cresce ancora e ha dimostrato di essere fondamentale. Saremo una parte importante della prossima amministrazione, con un mix di esperienza, rinnovamento, competenza ma soprattutto tanto cuore, perché Ventimiglia ha bisogno di essere amata”. "Finalmente la mangusta a Ventimiglia ha mangiato il cobra e non mi riferisco al Partito Democratico" - sottolinea Gabriele Amarella, responsabile provinciale degli enti locali di Forza Italia.