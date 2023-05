Ventimiglia: con la vittoria di Di Muro sarà un consiglio comunale a trazione Lega - Forza Italia

Con il verdetto del ballottaggio prende forma anche il consiglio comunale che sarà guidato dal neo sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Il parlamentino della città di confine sarà a trazione Lega - Forza Italia, unici due partiti a ottenere tre seggi in assise. Fratelli d’Italia ne avrà due, mentre uno a testa spetteranno alla lista ‘Torna Grande Ventimiglia’ e ai Frontalieri.

Stando alla graduatoria emersa al primo turno, i primi ad avere diritto a sedere in consiglio sono: Domenico Calimera, Roberto Nazzari e Simone Bertolucci per la Lega; Marco Agosta, Franca Bonadonna e Gabriele Amarella per Forza Italia; Adriano Catalano ed Enzo Di Marco per Fratelli d’Italia, Matteo Ambesi per la lista ‘Torna Grande Ventimiglia’ e Roberto Parodi per i Frontalieri. Il tutto, ovviamente, in attesa delle nomine in giunta che farebbero salire in consiglio i primi dei non eletti.

All’opposizione, invece, siederanno: Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta, Gaetano Scullino, Domenico De Leo e Cristina D’Andrea.