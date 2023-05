Ventimiglia: Gabriele Sismondini accetta la sconfitta "In bocca al lupo a Flavio, non sarà facile governare" (Video)

Gabriele Sismondini ha così accettato la sconfitta al ballottaggio. Una dichiarazione carica di emozione e, ovviamente, anche un po' di disappunto per non aver raggiunto l'obiettivo:

“Abbiamo perso e la percentuale è chiara. E’ stata una bellissima esperienza e auguro il mio in bocca al lupo a Flavio. Sicuramente non avrà un compito facile per come è ridotta la città di Ventimiglia. Ora voglio analizzare i dati e c’è stata un’affluenza comunque bassa per un ballottaggio. Ventimiglia conferma la vittoria del centrodestra”.