"Addio Peter, riposa in pace": biglietto e mazzo di fiori in piazza Battisti per il giovane nigeriano ucciso a Ventimiglia (Foto)

Un mazzo di fiori, girasoli gialli, e un biglietto con scritto "Addio Peter, riposa in pace" sono stati lasciati questa mattina, in piazza Cesare Battisti davanti alla stazione di Ventimiglia, su una transenna rossa che delimita l'area dove sabato scorso si è consumata una tragedia: l'omicidio di un giovane nigeriano.

La vittima è stata uccisa, con il collo di una bottiglia, da un connazionale al culmine di una lite. Una tragedia annunciata, secondo molti cittadini, che ha incrementato in città rabbia, paura, sgomento e sfiducia verso le istituzioni. Alcuni ragazzi, probabilmente 'no borders', hanno deciso di lasciare un omaggio floreale per il giovane nigeriano che a causa di un diverbio acceso, purtroppo, ha perso la vita.

Continuano, intanto, i presidi delle forze dell'ordine nelle zone maggiormente frequentate dai migranti per garantire maggiore sicurezza. Polizia, carabinieri e guardia di finanza sono presenti principalmente davanti ai giardini pubblici, in stazione, al teatro comunale e alle Gianchette.