Ventimiglia: omicidio di sabato sera, il PD "Strano ma... sindaco e Lega stavolta hanno ragione"

“Strano a dirsi, ma in qualche modo hanno ragione sindaco e Lega (dal resto della maggioranza, nessuna notizia): la tragedia consumatasi nella serata di sabato è, purtroppo, la cronaca di una morte annunciata. E ci ricorda che, al netto di roboanti passerelle, Ventimiglia è sempre più sola”. Interviene in questo modo il circolo ventimigliese del Partito Democratico, dopo l’omicidio di sabato sera.

“Comprendiamo quindi lo stato confusionale – prosegue - in cui versa un'amministrazione (che il giovedì rassicura e la domenica si dispera) abbandonata dal suo stesso governo, regionale e nazionale, che pare occuparsi di Ventimiglia soltanto a fini elettorali. Se c'è davvero la volontà di gestire (e non subire) quella che non è più un'emergenza, ma una questione strutturale della città, non c'è più tempo da perdere: si attivi subito un tavolo permanente tra Croce Rossa, Protezione Civile, Forze dell'Ordine, associazioni di volontariato, comitati di quartiere e politica. E si riapra quanto prima un centro di transito (o di ‘sollievo’, se oggi preferiscono chiamarlo così), unica struttura in grado di restituire dignità a città e persone in cammino”.

“Noi lo diciamo da mesi, in tutte le sedi – termina il PD - accoglienza, sicurezza dei cittadini e vivibilità non possono essere separate”.