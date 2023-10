Omicidio a Ventimiglia, Lega: “Superato ogni limite, servono al più presto le strutture chieste dal sindaco”

"L’omicidio di un immigrato, sgozzato in pieno centro, occorso ieri sera in stazione era solo questione di tempo, una tragedia annunciata. Molto è stato fatto, nei limiti delle competenze di un’amministrazione comunale, ma molto altro c’è da fare: come Lega sosteniamo senza se e senza ma la necessità, più volte sollevata dal Sindaco Di Muro, di aprire al più presto un Centro di permanenza per i rimpatri per rinchiudere i delinquenti, i violenti e i criminali in attesa di espulsione dal territorio nazionale. Questa gente, di cui non conosciamo neanche l’identità, non può più girare indisturbata. Al tempo stesso serve una struttura di sollievo che, chiudendo i cancelli la sera, non permetta più ai migranti di accamparsi, bivaccare o commettere atti delinquenziali. Abbiamo sopportato anche troppo, è ora di dire basta!