Manifestazione dalla città alta al Comune, Ventimiglia chiede "Giustizia per Ryan" (Foto e video)

“Giustizia per Ryan”. È quello che hanno chiesto questa sera i ventimigliesi durante la manifestazione pacifica per il bimbo ferito gravemente a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre. Dal piazzale Funtanin a Ventimiglia alta un gruppo di persone, che indossavano magliette con la foto del bambino, è infatti sceso lungo via Garibaldi, è passato per il borgo, per via Roma e infine ha raggiunto la piazza del comune dove gli sbandieratori dei vari Sestieri della zona hanno dedicato un'esibizione a Ryan.

Un’iniziativa, nata da un’idea di una ragazza di Ventimiglia Alta, Luciana, per dimostrare vicinanza e affetto ai genitori del piccolo Ryan, ancora ricoverato al Gaslini.

Una vicenda, non ancora chiara, che ha scioccato l’intera comunità ventimigliese che quindi desidera giustizia per Ryan e spera che il piccolo si rimetta presto. “Forza piccolo Ryan! Noi ci siamo! Ti aspettiamo a braccia aperte!” - hanno sottolineato i partecipanti.

Le forze dell’ordine hanno scortato le persone presenti e bloccato il traffico per permettere la riuscita della manifestazione in totale sicurezza.