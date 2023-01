Bimbo gravemente ferito a Ventimiglia, l'avvocato Urbini: "Attenderemo esiti degli accertamenti sull'auto e poi faremo valutazioni" (Foto e video)

Svolta nel caso sul bimbo ferito gravemente a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre. La polizia scientifica, da questa mattina, sta infatti effettuando accertamenti tecnici, disposti dalla Procura di Imperia, sull'auto usata dalla nonna e dal suo compagno quel drammatico giorno, che al momento rimangono indagati per lesioni gravissime.

Hanno preso parte agli accertamenti anche l’avvocato, Cristian Urbini, l'avvocato Maria Gioffrè e Marco Puppo, consulente di parte e collaboratore della criminologa Roberta Bruzzone. “Stanno ancora effettuando gli accertamenti di tutte le tracce rinvenute” - fa sapere l’avvocato, Cristian Urbini, codifensore, insieme all'avvocato Maria Gioffrè, del padre del bambino - “Avranno poi novanta giorni per il deposito di eventuali risultati e perizie. Attenderemo gli esiti degli accertamenti e poi faremo le valutazioni. C’è anche il nostro consulente di parte che sta visionando tutte le operazioni e siamo in attesa poi anche della sua relazione”.

Una delle ipotesi è che Ryan sia caduto dall'auto in corsa riportando così gravi ferite. Gli accertamenti serviranno proprio a capire se sulla vettura ci siano elementi utili per avvalorare eventualmente questa possibilità. La procura, intanto, sta continuando a indagare in maniera serrata sul caso verificatosi nella città di confine. I genitori di Ryan ripongono la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti che dovranno scoprire la verità.