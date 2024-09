Ventimiglia, tunisino arrestato dalla Polfer: era ricercato per una condanna a 4 anni di carcere

Nei giorni scorsi gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Ventimiglia , nell’ambito dei consueti controlli effettuati presso la Stazione Ferroviaria internazionale, ha controllato, attraverso la verifica documentale, un cittadino tunisino che era intento a raggiungere le banchine dove erano in partenza i treni diretti in Francia; è stato il suo atteggiamento ad insospettire gli agenti.

In seguito all’approfondimento degli accertamenti nei suoi confronti, a carico del cittadino tunisino A.H. emergeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Marsala (TP), dovendo espiare la pena di 4 anni di reclusione, per reati contro il patrimonio nel 2021

Al termine delle incombenze il cittadino straniero veniva condotto al carcere di Sanremo.