Bimbo gravemente ferito a Ventimiglia, l'avvocato Gioffrè: "Fiducia nel lavoro della polizia, la scientifica ha eseguito accertamenti scrupolosi" (Foto e video)

“L’accertamento è andato bene. I risultati ora saranno mandati in laboratorio" - fa sapere l’avvocato del padre del bimbo ferito gravemente a Ventimiglia, Maria Gioffrè, alla conclusione degli accertamenti tecnici, disposti dalla Procura di Imperia e iniziati questa mattina, sull'auto usata dalla nonna e dal suo compagno lo scorso 19 dicembre, che al momento rimangono indagati per lesioni gravissime.

La polizia scientifica oggi ha lavorato ininterrottamente tutto il giorno per capire se sulla vettura ci potevano essere elementi utili per la risoluzione del caso. Hanno preso parte agli accertamenti, durati dal mattino fino alla sera, anche l’avvocato Cristian Urbini, l'avvocato Maria Gioffrè e Marco Puppo, consulente di parte e collaboratore della criminologa Roberta Bruzzone.

“La polizia scientifica ha lavorato in maniera certosina ed esemplare” - commenta l’avvocato Gioffrè - “Hanno cercato anche ampliando in alcuni dati la delega del pubblico ministero e adesso aspettiamo avendo piena fiducia nel lavoro che hanno fatto perché hanno lavorato ininterrottamente da stamattina in maniera esemplare. C’è un segreto istruttorio e al momento non ci sono novità. Il dottor Puppo ha visionato l’operato della scientifica portando il suo supporto dove lo reputava necessario, faremo poi anche noi una relazione che andrà ad integrare quello che la scientifica depositerà tra circa due mesi e mezzo al pubblico ministero. Noi comunque siamo convinti che a risolvere il caso sarà il bambino quando sarà dimesso dall’ospedale e quando faremo istanza di incidente probatorio”.

“La scientifica ha fatto accertamenti scrupolosi” - aggiunge Marco Puppo, criminalista e consulente di parte e collaboratore della criminologa Roberta Bruzzone - “Dobbiamo solamente attendere i risultati“.

La procura, intanto, sta continuando a indagare in maniera serrata sul caso verificatosi nella città di confine. I genitori del bambino ripongono la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti che dovranno scoprire la verità.