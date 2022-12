Ventimiglia, è online una raccolta fondi per aiutare i genitori del piccolo Ryan

Ha preso il via, su GoFundMe, una raccolta fondi online per dimostrare l'estrema vicinanza e affetto verso la famiglia del piccolo Ryan, il bimbo di sei anni trovato ferito in via Gallardi a Ventimiglia e ricoverato all'istituto Gaslini dal 19 dicembre.

Un’iniziativa lanciata dall’associazione ambulanze veterinarie della val Nervia per poter aiutare il papà e la mamma del piccolo Ryan ad affrontare tutte le spese mediche che dovranno sostenere.

L’idea nasce dal consigliere comunale di Dolceacqua, Igor Cassini: “L'associazione ambulanze veterinarie val Nervia lancia una raccolta fondi per poter aiutare il papà e la mamma del piccolo Ryan, il bambino di 6 anni di Ventimiglia ricoverato in prognosi riservata dal 19 dicembre dopo le botte ricevute dal compagno della nonna, ad affrontare tutte le spese di cui andranno incontro. Forza Ryan!".