Ventimiglia: la criminologa Roberta Bruzzone nominata perito di parte dall'avvocato della famiglia di Ryan

L’avvocato Maria Gioffrè, che si occupa (per conto dei genitori) della difesa di Ryan, il piccolo che dal 19 dicembre è ricoverato in ospedale a Genova e che è al centro delle note vicende, ha nominato come perito di parte la nota criminologa Roberta Bruzzone.

Secondo l’avvocato il perito sarà fondamentale in occasione dell’incidente probatorio che sarà organizzato non appena Ryan starà meglio. Nelle scorse ore, lo ricordiamo, l’avvocato del 75enne compagno della nonna del bambino, ha presentato una querela contro alcune persone che lo hanno insultato e spintonato nei pressi dell’ufficio postale della città di confine.

Si infittisce sempre più, quindi, il caso che è sempre sotto il vaglio della Procura che sta svolgendo le indagini. Un caso che, oltre che nella città di Ventimiglia, è seguito anche a livello nazionale.