Ventimiglia: all'Epifania la messa delle 10.30 sarà offerta a Ryan, la decisione del Vescovo Suetta

Il Vescovo Antonio Suetta e l’intera Diocesi di Ventimiglia-Sanremo seguono con profonda partecipazione e sensibilità la vicenda del piccolo bimbo brutalmente percosso a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre.

Il Vescovo offrirà per lui la Santa Messa della solennità dell’Epifania del Signore nella Chiesa Cattedrale di Ventimiglia, venerdì prossimo alle 10.30. La Diocesi aderisce alla sottoscrizione ed offre in segno di solidarietà e di vicinanza un contributo per la famiglia, che non lascia solo il piccolo ricoverato all’Ospedale Gaslini di Genova.

La Diocesi ha anche sollecitato la sottoscrizione (Qui), che è arrivata quasi a 5.000 euro.