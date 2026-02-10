Sanremo, una proposta di rinnovamento urbano per l’area del Casinò: rendering e visione per valorizzare il cuore della città

Dopo oltre ventidue anni di attività e presenza quotidiana davanti al Casinò di Sanremo, nasce una proposta concreta di riflessione e rinnovamento urbano per una delle aree più simboliche e strategiche della città. A presentarla è Stefano Ramos, imprenditore della ristorazione e dell’hospitality, che attraverso un rendering propone una possibile riqualificazione degli spazi pubblici circostanti il Casinò. Si tratta di una proposta costruttiva e non critica, pensata come spunto di lavoro e contributo al dibattito cittadino. «Un’ipotesi di rifacimento dei marciapiedi, una migliore organizzazione degli spazi urbani e una viabilità più ordinata», spiega Ramos, con l’obiettivo di rendere l’area coerente con il ruolo centrale che il Casinò riveste per l’immagine e l’economia di Sanremo.

Negli ultimi anni, diverse realtà della zona – tra cui l’Hotel Europa e numerose attività commerciali – hanno effettuato investimenti importanti e continuativi, orientati a migliorare qualità dell’offerta, accoglienza e decoro. Interventi che, secondo Ramos, «non hanno solo un valore individuale, ma attivano un volano positivo per tutto il contesto urbano».

Il rendering presentato ipotizza:

- una riorganizzazione più chiara e funzionale dei marciapiedi;

- una migliore integrazione tra spazi pedonali, viabilità e aree di sosta;

- un disegno urbano contemporaneo, capace di dialogare con l’architettura storica del Casinò;

- un ambiente più curato, sicuro e attrattivo per cittadini, turisti e operatori economici.

Secondo l’imprenditore, l’area del Casinò rappresenta un vero biglietto da visita per il turismo di qualità, ma nel tempo non sempre avrebbe ricevuto un’attenzione urbanistica proporzionata alla sua importanza strategica. «Non è un progetto definitivo – sottolinea Ramos – ma uno spunto concreto che nasce dall’esperienza quotidiana e dalla volontà di continuare a investire in una parte fondamentale della città». L’auspicio è che la proposta venga accolta come un atto di partecipazione attiva e collaborativa, capace di aprire un dialogo costruttivo tra Amministrazione, cittadini e imprenditori che da anni credono nel rilancio dell’area del Casinò e, più in generale, di Sanremo.