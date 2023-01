Il caso del bimbo gravemente ferito a Ventimiglia torna in tv, il papà di Ryan ai nonni: “Ammettete quello che è successo“ (Foto)

“Ammettete quello che è successo“ - è l'appello del papà di Ryan, il bimbo ferito gravemente a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre, ai nonni, lanciato durante la puntata odierna de “La Vita in Diretta”, trasmissione pomeridiana di Rai1 condotta da Alberto Matano.

“Ryan giorno dopo giorno sta migliorando, sta meglio ed inizia ad essere molto più lucido. Le sue condizioni sono in netto miglioramento. La milza continua ad essere stabile e il polmone va meglio. Per il resto è molto serio il quadro clinico ma il bambino sta mostrando con tutto sé stesso che la sua voglia di rivincita è tanta e l’avrà” - annuncia il padre parlando delle condizioni di salute di Ryan - “Ha dei flashback. Ad esempio l’altro giorno c’è stato un attimo durante il quale mentre dormiva si è svegliato di botto, si è messo ad urlare ‘Aiuto papà’ e si è portato il braccio sinistro, che ha riportato una frattura scomposta, sulla faccia per ripararsi il viso. Ieri mi ha chiesto come si fosse rotto il braccio. E io gli ho detto che è scivolato ed è caduto. Cerco in tutti i modi di orientare i pensieri del bambino altrove: sulla scuola, sugli amichetti, sul fratellino, sulla mamma e su tutti i bei momenti per non condurre il bambino ad arrivare alla situazione che potrebbe ricordare, anche perché per questo ho bisogno di una psicologa o di qualcuno competente che si occupi di questo”.

La procura sta continuando a indagare in maniera serrata sul caso verificatosi nella città di confine e secondo le dichiarazioni rese alla magistratura il bimbo sarebbe stato ferito dal nonno ‘acquisito’ ma anche la nonna, la mamma di Simone, è stata indagata per lesioni gravissime in quanto le sue dichiarazioni sono risultate incompatibili, sia con quelle del compagno che con la ricostruzione oggettiva dei fatti. Il nonno acquisito però ha dichiarato in televisione, durante un’altra intervista rilasciata nei giorni scorsi a “La vita in diretta”, che è innocente. “Non ho più parlato con mia madre, ho sospeso tutti i contatti con lei. Non ho intenzione di aver nessun tipo di contatto. So che è stata ospitata per due giorni da mia sorella e da 'voci di popolo' so che è tornata a casa con lui. Se ha ancora un minimo di rispetto e di decenza in lei, sarebbe il momento giusto, prima che lo faccia suo nipote, per rispetto del bambino, anche se di rispetto non ne hanno neanche per loro stessi, di ammettere quello che è successo perché c’è qualcuno che sta coprendo l’altro” - dice Simone rivolgendosi alla madre Antonia - “Dentro di me penso di sapere cosa possa essere successo ma non voglio esprimermi. Mia sorella è dalla mia parte ed è soprattutto dalla parte del nipote”.

“A volte non ci sono le parole, io do molto peso alle parole e non penso che loro si meritino le mie parole. Se hanno una coscienza loro sanno cosa devono fare, non sta a me doverglielo dire“ - aggiunge la mamma di Ryan, Elena - “Subito le cose le prendi di impatto e in un modo, a volte capita che dopo tanto tempo inizia a stancarti, penso che sia quello che succede a chiunque in una situazione simile. È inutile che continuo a combattere per una verità che non sarò io a tirare fuori ma lo farà qualcun altro, quindi più che continuare la mia vita, ho un lavoro, un bambino da accudire e devo andare anche da Ryan a Genova, non ho altre cose da dire. Bisogna solo aspettare”.

I genitori di Ryan ripongono la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti che dovranno scoprire la verità.