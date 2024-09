Arma di Taggia: cassonetti in fiamme vicino alla casa di riposo Le Palme, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con prontezza in via Nazario Sauro ad Arma di Taggia, dove alcuni cassonetti dei rifiuti hanno preso fuoco all'esterno della casa di riposo Le Palme. L'incendio, segnalato dai residenti e dal personale della struttura, ha richiesto un intervento tempestivo per evitare che le fiamme si propagassero nelle vicinanze.

I pompieri sono riusciti a domare il rogo in breve tempo, mettendo in sicurezza l'area e garantendo che nessuno degli ospiti della casa di riposo fosse coinvolto o in pericolo. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato l'incendio. Fortunatamente, grazie alla rapidità dell'intervento, non si sono registrati danni significativi alle strutture vicine: l'intervento è ancora in corso.